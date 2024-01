Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall auf Taxifahrer + Tankstelle überfallen

Räuber flüchtet ohne Beute + in Autos gegriffen + Holzspalter geklaut + in Bürogebäude eingebrochen + mehrere hundert Euro Schaden hinterlassen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Überfall auf Taxifahrer

In der Nacht zu Samstag (06.01.2024), gegen 01:45 Uhr, hatte ein Taxifahrer einen Fahrgast am Rudolphsplatz aufgenommen. Die Fahrt führte bis in die Gutenbergstraße, wo der Unbekannte aussteigen wollte. Plötzlich zog der Fahrgast offenbar eine schwarze Pistole aus der Jackentasche und forderte unter Vorhalt dieser die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der 40-jährige Taxi-Fahrer händigte dem Räuber rund 300 Euro Bargeld aus. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Oberstadt. Der Räuber soll etwa 35 Jahre alt, ca. 165cm bis 170 cm groß und dick gewesen sein. Er hatte einen braunen Vollbart und wenig Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Marburg bittet nun um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben? Wem ist der Räuber vor der Tat am Rudolphsplatz der nach der Tat auf seiner Flucht in Richtung Oberstadt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Tankstelle überfallen / Räuber flüchtet ohne Beute

Am frühen Samstagmorgen (06.01.2024) wurde die Esso - Tankstelle in der Straße "Bei St. Jost" überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein männlicher Täter gegen 07:30 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der anwesenden 68-jährigen Tankstellenmitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Noch während der Tathandlung verständigte die Frau den Notruf. Währenddessen flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Beschrieben wird der Täter wie folgt: Er war 180 cm groß und komplett schwarz gekleidet. Während der Tatausführung trug er eine schwarze Sturmhaube, Sonnenbrille und Handschuhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Kriminalpolizei unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Neustadt- in Autos gegriffen

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Stadtallendorfer Polizei am Sonntagmorgen (07.01.2024) verzeichnen. Sie nahmen einen 26-Jährigen und einen 24-Jährigen nach mehreren Autoaufbrüchen fest. Insgesamt 16 Diebstähle in und aus Pkws werden den beiden Tatverdächtigen zugerechnet. Die Diebe waren offenbar durch die Straßen Struthring, Stadtwald, Hochstruth, Niederkleiner Weg und "An der Weißmühle" gezogen und hatten sich an den Autos zu schaffen gemacht. Zum Teil brachen sie die Fahrzeuge gewaltsam auf, teilweise waren die Autos vermutlich unverschlossen, so dass sie diese durchwühlten. Das Diebesgut, wie auch der Gesamtschaden können derzeit noch nicht beziffert werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beiden, gegen 06:10 Uhr, gemeldet. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die beiden Asylbewerber zeitnah, in Tatortnähe, festgenommen werden. Einen Teil des Diebesgutes, welches offenbar aus den Autoaufbrüchen stammte, hatten sie noch einstecken. Die beiden 24 und 26 Jahren alten Männer mussten mit zur Polizeiwache. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung mehrere Strafverfahren wegen des schweren Diebstahls in und aus Kraftfahrzeugen wurden beide entlassen.

Steffenberg- Holzspalter geklaut

Aus einer offenstehenden Garage haben Unbekannte am Freitag (05.01.2024) einen Holzspalter gestohlen. Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr begaben sie sich in die Scheune in der Straße "In den Höfen" und machten sich mit dem 300 Euro teuren Holzspalter auf und davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Marburg- in Bürogebäude eingebrochen

Zwischen dem 23.12.2023 und vergangenen Samstag (06.01.2024) brachen Unbekannte eine Tür zum Bürogebäude im Erlenring auf und drangen in dieses ein. Im Inneren brachen sie Schließfächer und eine weitere Tür auf. An der Außenseite wurden zwei Briefkästen aufgebrochen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Diebe etwas stahlen. Der entstandene Schaden wir mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf: mehrere hundert Euro Schaden hinterlassen

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr streifte ein Unbekannter am Donnerstag (04.01.2024) einen am rechten Fahrbahnrand in der Hospitalstraße abgestellten weißen Ford. Ohne sich um den Schaden, der sich über die komplette Fahrerseite des Transits zieht, zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Marburg: auf Flucht gestürzt

Nachdem ein Radfahrer am Samstag (06.01.2024) in der Straße "Pilgrimstein" eine rotzeigende Ampel nicht beachtete und die Straße querte, entschlossen sich Marburger Polizisten den Biker zu kontrollieren. Dieser missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale der Ordnungshüter und fuhr in Richtung Universitätsstraße weiter. Trotz des eingeschalteten Blaulichts am Funkwagen, setzte der Radfahrer seine Flucht über Gehwege, entgegengesetzt der Einbahnstraße und fahrend im Gegenverkehr fort. Der Fluchtversuch zog sich über die Straßen "Am Grün", Universitätsstraße und Pilgrimstein. In der Straße "Auf der Weide" kam der Radfahrer offenbar aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Er verletzte sich leicht. Hinzugezogene Rettungskräfte behandelten den 20-jährigen Marburger vor Ort. Warum der Radfahrer sich der Kontrolle entziehen wollte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Hinweise: Wer hat den Verkehrsrowdy beobachtet? Wer hat den Fluchtversuch gegen 00:20 Uhr mitbekommen und kann Hinweise geben? Wer musste dem Radfahrer aufgrund seines rücksichtslosen Verhaltens auseichen? Wer wurde gefährdet? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: parkendes Auto gestreift

Eine 74-Jährige fuhr am Samstag (06.01.2024), zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf der Sankt Michael Straße in Richtung Lunchstraße. Dort streifte sie beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie hielt ihren silbernen VW an, konnte jedoch keinen Schaden feststellen. Am nächsten Morgen, im Tageslicht, bemerkte sie, dass die rechte Fahrzeugseite ihres VW beschädigt war. Sie meldete sich umgehend bei der Polizei. Diese sucht nun den Besitzer oder die Besitzerin des möglicherweise ebenfalls beschädigten Pkw und bittet diesen sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell