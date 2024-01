Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti gesprüht + Raub am Rudolphsplatz

Täter festgenommen + weitere Hakenkreuze gemeldet + Kleintransporter flüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Graffiti gesprüht

Mit schwarzer Farbe brachten Unbekannte den Schriftzug "BTMG" an einer Garage in der Kasseler Straße an. Die Polizei beziffert den Schaden mit 100 Euro und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Wer kann Hinweise zu den Vandalen, die die Garage zwischen dem 29.12.2023 und dem 03.01.2024, beschmierten geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Raub am Rudolphsplatz / Täter festgenommen

Die Marburger Polizei hat nach einem Raub am gestrigen Nachmittag (04.01.2024) einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Täter und sein 15-jähriges Opfer waren zufällig gegen 16:50 Uhr an einer Bushaltestelle am Rudolphsplatz in Marburg aufeinandergetroffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drückte der Beschuldigte den Jugendlichen zu Boden und forderte die Herausgabe einer Umhängetasche. Die Tasche konnte der türkischstämmige 21-Jährige dem 15-jährigen Marburger nicht entreißen, er soll aber mit dessen 1.200,- Euro teurem Mobiltelefon geflüchtet sein. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ihre Fahndung zeitnah mit der Festnahme des 21-jährigen Marburgers beenden. Er musste zunächst mit zur Polizeiwache, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Er muss sich nun wegen des Raubes verantworten.

Kirchhain- weitere Hakenkreuze gemeldet

Nach der Pressemeldung vom 02.01.2024 "Hakenkreuze geschmiert" ( der Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5683819 ) wurden weitere Hakenkreuze in Kirchhain bekannt. Neben von der bereits vermeldeten Schmiererei in der Obergasse, wurde ein Spielgerät am "Würfelspielplatz", ein Verkehrszeichen an einem Feldweg sowie ein Trafohäuschen mit Hakenkreuzen in schwarzer Farbe versehen. Die Polizei bittet daher nochmals um Hinweise: Wem hat im Zeitraum zwischen dem 22.12.2023 und dem 01.01.2024 verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Dautphetal-Dautphe: Kleintransporter flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht die sich bereits im Dezember 2023 zutrug, bittet die Polizei nun um Hinweise. Zwischen dem 22.12.2023, 12:00 Uhr und dem 23.12.2023, 15:00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Straße "Pfützwiese". Vermutlich beim Rangieren stieß er mit seinem Kleintransporter gegen den Balkon in Höhe der Hausnummer 1 und verursachte einen 1.500 Euro teuren Schaden am Geländer des Balkons. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer in seinem weißen Kleintransporter. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell