Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Räuberischer Diebstahl im Rewe-Markt + Kasse aufgebrochen + an Baum gezündelt, Fachfirma muss fällen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Räuberischer Diebstahl im Rewe-Markt

Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend (03.01.2024) versucht zwei Joghurtpackungen in einem Lebensmittelmarkt in der Ockershäuser Allee zu stehlen. Gegen 18:45 Uhr beobachtete eine Marktmitarbeiterin den Dieb, wie er die Joghurtpackungen unter seiner Winterjacke verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Als ihn dann die 30-jährige Mitarbeiterin vor dem Markt ansprach, schubste der Unbekannte die Frau, ließ sein Diebesgut fallen und flüchtete. Die Marburger Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter Tel: (06421) 406-0.

Gladenbach- Kasse aufgebrochen

Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr brach ein Unbekannter am Samstag (30.12.2023) die Kasse in einem Discounter in der Kirchbergstraße auf. Aus dieser stahl er mehrere hundert Euro Bargeld. Unerkannt flüchtete er im Anschluss. Personen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Steffenberg-Niedereisenhausen: an Baum gezündelt, Fachfirma muss fällen

Die Polizei Biedenkopf ermittelt derzeit in einem Fall von Sachbeschädigung durch Feuer. Ein Zeuge hatte in der Silvesternacht, gegen 03:15 Uhr, einen qualmenden Baum in der Schelde-Lahn-Straße gemeldet. Offenbar hatten Unbekannte Feuerwerk in eine Öffnung des Stammes eingebracht und entzündet. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand im Inneren des Baums nicht vollständig gelöscht werden, so dass eine Fachfirma mit der Fällung des 100-jährigen Baums beauftragt werden musste. Die stark frequentierte Kreuzung war während der Fällmaßnahmen zwischen 05:30 Uhr und 08:00 Uhr am Neujahrstag (01.01.2024) voll gesperrt. Durch die Fällarbeiten wurden die Fußgängerampel, ein Stromhäuschen und die Bushaltestelle beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die den Baum in Brand setzten? Wem sind verdächtige Personen in der Schelde-Lahn-Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell