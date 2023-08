LPI-NDH: Zeugenhinweise überführen Diebes-Duo

Uder (ots) - Das sich Eichsfelder Wurstwaren wie Hausmacher Sülze und Stracke größter Beliebtheit erfreuen ist allseits bekannt. So suchten am gestern Abend mehrere osteuropäische Staatsbürger einen Lebensmittelmarkt in Uder auf, um ihren Einkauf zu tätigen. Sie begannen mit dem Verzehr der Wurstwaren bereits vor dem Kassenbereich, wohl in dem Ansinnen: "was nicht mehr da ist, muss man auch nicht zahlen". Ein ...

mehr