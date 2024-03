Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Lengerich (ots)

Am Dienstagmorgen (05.03.) ist es gegen 06.45 Uhr auf der Ringeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-jähriger Mann aus Lengerich fuhr mit seinem BMW auf der Ringeler Straße in Fahrtrichtung Lengerich. Hinter ihm fuhren weitere Fahrzeuge. In Höhe des Sperberwegs wollte der Lengericher nach links in diesen abbiegen. Ein 62-jähriger Lienener, der als dritter Wagen hinter dem BMW fuhr, setzte zur selben Zeit zum Überholen an. Als der Opel dann abbiegen wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Diese landeten im angrenzenden Graben. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich schwer und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzt etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ringeler Straße im Unfallbereich für rund drei Stunden gesperrt.

