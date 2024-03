Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Schule

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (01.03.24), 18.00 Uhr und Montag (04.03.24), 07.00 Uhr Zugang zur Südeschschule an der Elter Straße verschafft. In der Schule traten die Täter eine Bürotür ein. Aus dem Raum stahlen sie einen Bildschirm, aus einer angrenzenden Teeküche einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Wie die Einbrecher in die Schule gelangten, ist bisher unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese kontaktieren bitte die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

