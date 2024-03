POL-ST: Nordwalde, Pedelecfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (29.02.2024) in der Zeit von 15.00 bis 16.04 Uhr wurde ein PKW in einem Parkhaus am Katthagen beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 320 XDrive in grau. Dieser wurde hinten links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schades hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der graue BMW war auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses geparkt. ...

