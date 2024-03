Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Kita

Rheine (ots)

An der Ludgeristraße sind unbekannte Täter zwischen Freitag (01.03.24), 17.30 Uhr und Montag (04.03.24), 07.00 Uhr in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die Kriminellen hebelten auf der Rückseite der Kita, die zwischen Tirolerweg und Röwenkamp liegt, ein Fenster auf. Im Gebäude brachen sie eine Tür auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und öffneten diverse Schränke. Außerdem brachen sie Wertschließfächer auf, aus denen sie einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell