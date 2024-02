Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der Umgehungsstraße Greifswald

Greifswald (ots)

Am 20.02.2024 gegen 16:18 Uhr ereignete sich auf der B105, Höhe der Auffahrt Greifswald/Grimmer Landstraße, ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 46-jährige Fahrer eines PKW Opel wollte die Greifswalder Umgehungsstraße in Richtung Stralsund befahren, musste aber auf Grund von Staubildung auf der B105 verkehrsbedingt auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. Der 62-jährige Fahrer eines Skoda befuhr die B105 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Stralsund und bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stocken kommt. Um nicht auf das Stauende aufzufahren, wich der Fahrer nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen aus und fuhr dort auf den stehenden PKW Opel auf. Durch den Aufprall erlitten die beiden deutschen Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Die beiden Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Uniklinikum Greifswald verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sie musste nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR. Infolge des Unfalls war die Fahrbahn für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell