Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dieseldiebstahl

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (07.11.2023) auf Mittwoch (08.11.2023) wurden insgesamt 950 Liter Diesel im Gesamtwert von 2.000 Euro aus zwei LKW abgezapft. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum im Bereich Hoher Weg abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

