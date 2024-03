Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Firmentransporter aufgebrochen

Nordwalde (ots)

Aus einem Firmenwagen, der auf dem Seitenstreifen an der Sandstiege abgestellt war, haben unbekannte Täter Werkzeuge gestohlen. Die Täter brachen den Renault in der Zeit zwischen Freitag (01.03.24), 17.00 Uhr und Dienstag (05.03.24), 07.00 Uhr auf. Sie schlugen die Beifahrertür des Transporters ein und brachen die Seitentür der Ladefläche auf. Aus dem Fahrzeug stahlen die Unbekannten diverse Akkuwerkzeuge. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise zu diesem Autoaufbruch nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

