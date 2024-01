Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Verkehrsunfallfluchten an einem Tag

Holzminden/ Golmach (ots)

Am Montag (08.01.24) kam es in Golmach in der Straße Forstbachtal zwischen 07:00 Uhr und 07:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wendete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer seinen Transporter auf einer privaten Einfahrt und stieß dabei gegen einen Natursteinpfosten und eine Straßenlaterne. Der Führer des Transporters entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne zuvor seine Personalien zu hinterlassen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden beläuft sich nach jetzigen Ermittlungen auf circa 1000 Euro. Ebenfalls am Montag, ereignete sich in Holzminden, Bürgermeister-Schrader-Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 07:05 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz. Der 59 Jahre alte Halter des Mercedes-Benz stellte sein Fahrzeug am Morgen auf dem Parkplatz des Landkreises Holzminden ab, um zur Arbeit zu gelangen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er eine Beschädigung und rote Fremdlackanhaftungen vom verursachenden Fahrzeug feststellen. Auch in diesem Fall entfernte sich der Verursacher, ohne seine Personalien zuvor zu hinterlassen und die Polizei zu informieren. Der Schaden wird derzeit auf circa 700 Euro geschätzt. Die Polizei Holzminden ermittelt nun in beiden Fällen aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Personen die Hinweise zu den Sachverhalten tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Rufnummer (Tel.: 05531 958-0 ) zu melden.

