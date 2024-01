Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines Einfamilienhauses in Eschershausen

Eschershausen (ots)

Am Freitag (05.01.2024) kam es in der Straße Im Winkel in Eschershausen zum Brand eines Einfamilienhauses. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet gegen 11:11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Katalytofen in Brand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die zwei Hauseigentümer (85 und 79 Jahre) und eine 51 Jahre alte Frau im Wohnobjekt. Dank des Einsatzes der 51-jährigen aus Höxter-Stahle konnten die Hauseigentümer aus dem Brandobjekt begleitet werden. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden am Haus. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Die Hauseigentümer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung transportiert. Durch die Polizei Holzminden werden Brandermittlungen durch das Arbeitsfeld 1 geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell