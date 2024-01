Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall in Hessisch Oldendorf aufgrund von Trunkenheit

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag (07.01.2024) kam es in der Bergstraße in Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Die 27 Jahre alte Fahrerin eines Audi A 5 befuhr die Bergstraße in Richtung Henningstraße und fuhr dabei auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Antara auf. Das Fahrzeug der 27-jährigen Frau aus Hessisch Oldendorf sowie der Opel Antara wurden beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Durch die Einsatzkräfte der Polizei wurde eine Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt. Dabei konnte eine Alkoholbeeinfluss bei der Fahrerin aus Hessisch Oldendorf festgestellt werden. Die Unfallverursacherin räumte den Konsum alkoholischer Getränke ein und muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Auf der Polizeidienststelle wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 27 Jahre alten Frau sichergestellt.

