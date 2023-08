Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In den ersten Wochen nach den Ferien hat die Polizei Oberhausen die Bereiche rund um die Schulen besonders im Fokus. Leider ist in der vergangenen Woche ein 13-jähriges Kind auf dem Schulweg leicht verletzt worden, als es vor dem Bus die Straße überqueren wollte. Zeitgleich überholte ein Auto den Bus - es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei appelliert deshalb an alle Straßenverkehrsteilnehmer besonders umsichtig zu fahren und vor allem einen Blick auf die Kleinsten zu haben.

Folgende Geschwindigkeitsmessstellen werden vorab bekannt gegeben.

Montag (28.08.) Neukölner Straße

Dienstag (29.08.) Postweg

Mittwoch (30.08.) Hünxer Straße

Donnerstag (31.08.) Buchenweg

Freitag (01.09.) Eugen-zur-Nieden-Ring

