POL-OB: Polizei Oberhausen bittet nach Brandstiftungen um Hinweise

Oberhausen (ots)

Flammen gepaart mit explodierenden Knallkörpern schreckten Anwohner in der Nacht zu Mittwoch (23.08.), gegen 03:00 Uhr, in Oberhausen-Osterfeld auf. Auf der Straße "Auf der Höchte" hatten Unbekannte mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Wahrscheinlich nutzen die Täter dafür Knallkörper, die aus den großen Behältern heraus explodierten.

Durch die starke Hitze wurden an einem Brandort mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein Anwohner parkte seinen Wagen geistesgegenwärtig um, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Oberhausen löschte die Brände, während Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats Anwohner befragten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Tatverdächtigen blieben ohne Erfolg.

Die Polizei Oberhausen bzw. das Kriminalkommissariat 11, das u.a. für Brandstiftungen zuständig ist, bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Mittwoch (23.08.) gegen oder vor 03:00 Uhr verdächtige Personen in der Straße "Auf der Höchte" und Umgebung wahrgenommen? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

