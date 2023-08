POL-OB: Jugendlicher (14) überquert Trasse / Busfahrer leitet Gefahrenbremsung ein

Polizeipräsidium Oberhausen

"Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der ÖPNV-Trasse", meldete die Leitstelle der Polizei Oberhausen einer Funkstreifenwagenbesatzung am Montag (21.08.) gegen 10:20 Uhr. Nach Eintreffen an der Haltestelle "Im Lipperfeld", kümmerte sich bereits eine Rettungswagenbesatzung der Berufsfeuerwehr Oberhausen um verletzte Personen. Nach ersten Erkenntnissen bzw. der Befragung von Zeugen, war zuvor ein 14-Jähriger über die Fahrbahn der Trasse gelaufen, und zwang so einen Busfahrer, der in Fahrtrichtung "Neue Mitte Oberhausen" (Linie SB 91) unterwegs war, zu einer Gefahrenbremsung. Von den insgesamt 50 Insassen wurden elf Personen durch die starke Bremsung leicht verletzt. Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Trasse in Fahrtrichtung "Neue Mitte". Weitere Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen aufgenommen.

