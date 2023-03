Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum 2. Rollender Verkehrssicherheitstag am 18.03. - Fahrrad-Rallye für die ganze Familie

Münster (ots)

Die Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster" lädt am 18. März in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr zum 2. Rollenden Verkehrssicherheitstag für die ganze Familie ein.

Passend zum Beginn der Fahrrad-Saison werden verschiedene Angebote rund um die Themen Fahrrad und Verkehrssicherheit angeboten. Die Stationen sind in Münster verteilt und können ganz einfach mit dem Fahrrad erreicht werden. Das Programm ist vielfältig und unterhält die ganze Familie. So bietet die Polizei Münster beispielsweise einen Rauschbrillenparcours an und stellt die Verkehrspuppenbühne vor. Bei der Verkehrsschule können Kinder auf Fahrrädern oder Kettcars das sichere Verhalten im Verkehrsraum erlernen. Das gesamte Programm kann auf der Website der Ordnungspartnerschaft nachgelesen werden: https://www.sicher-durch-muenster.de/2-rollender-verkehrstag-18-maerz-2023/

