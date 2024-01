POL-HM: Drogenbeeinflussung festgestellt

Hessisch Oldendorf (ots) - Am Sonntag (07.01.2024) kam es in der Bergstraße in Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Die 27 Jahre alte Fahrerin eines Audi A 5 befuhr die Bergstraße in Richtung Henningstraße und fuhr dabei auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Antara auf. Das Fahrzeug der 27-jährigen Frau aus Hessisch Oldendorf sowie der Opel Antara wurden beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. ...

mehr