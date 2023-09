POL-BO: Auto kollidiert mit Baum, Beifahrerin (71) schwer verletzt

Bochum (ots) - Am frühen Montagmorgen, 11. September, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in Bochum-Ehrenfeld einzubrechen. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Stand versuchte der Unbekannte sich gegen 3.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft an der Hattinger Straße 223a zu verschaffen. Da ihm das nicht gelang, flüchtete ...

