POL-BO: Versuchter Einbruch in Bochumer Supermarkt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am frühen Montagmorgen, 11. September, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in Bochum-Ehrenfeld einzubrechen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Stand versuchte der Unbekannte sich gegen 3.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft an der Hattinger Straße 223a zu verschaffen. Da ihm das nicht gelang, flüchtete der Mann.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich - dunkle, kurze Haare - korpulente Figur - kurze Hose mit "Nike" Emblem, weißes Hemd, helle Kappe - trug Sporttasche mit sich - barfuß

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

