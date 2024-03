Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Lienen (ots)

Am Freitag (01.03.) fuhr ein 15-Jähriger aus Lienen mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg zwischen Warendorfer Weg und der Straße Am Hülshoff. Dort kam ihm gegen 15.00 Uhr ein weißer Pkw entgegen, der zu weit links fuhr. Der Jugendliche musste dem Wagen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

