Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Parkschwimmbad

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 02.25 Uhr bis 03.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in das Kassenhaus des Parkschwimmbades, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus dem Kassenhaus wurden mehrere Schließfachschlüssel entwendet. Im weiteren Verlauf begab sich der Unbekannte an die Eingangstür des Kiosks und versuchte diese aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in den Kiosk. Im Nachgang wurde bekannt, dass vermutlich der gleiche Unbekannte durch Aufhebeln auch versuchte in das am Parkschwimmbad angrenzende Vereinsbüro der DLRG zu gelangen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

