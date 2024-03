Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Ibbenbüren (ots)

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat in Ibbenbüren eine Seniorin davor bewahrt, Opfer eines Telefonbetrugs zu werden. Die 83-Jährige hatte am Dienstagnachmittag (05.03.24) einen Anruf von einer anonymen Rufnummer erhalten. Ihr wurde berichtet, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, müsse für den Sohn eine Kaution in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gezahlt werden. Die Seniorin machte sich auf den Weg zur Bank, um das Geld abzuholen. Glücklicherweise schöpfte der Bankangestellte Verdacht. Er informierte die Frau über die sogenannte Masche des "Schockanrufs".

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Telefonbetrug. Eine gängige Legende, die von den Betrügern gern genutzt wird, ist der angebliche Verkehrsunfall mit schweren oder gar tödlichen Folgen. Es wird behauptet, der Sohn, die Tochter oder ein Enkelkind hätten diesen Unfall verursacht und könnten nur durch die Zahlung einer hohen Summe vor dem Gefängnis bewahrt werden.

Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie sich mit solchen Schockgeschichten nicht unter Druck setzen! - Unterbrechen Sie das Gespräch frühzeitig und legen Sie einfach auf! - Kontaktieren Sie Ihr Kind oder Enkelkind unter der Ihnen bekannten Telefonnummer! So kann der Betrugsversuch schnell erkannt werden. - Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe bei nahen Verwandten oder Freunden! - Klären Sie die Menschen in Ihrem sozialen Umfeld über die Maschen der Anrufbetrüger - Schockanrufe, falsche Polizisten, Enkeltrick - auf!

Mehr Tipps auf der Internetseite der Polizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/die-beste-abwehr-gegen-telefonbetrug-einfach-auflegen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell