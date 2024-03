POL-ST: Wettringen, Firmenfahrzeug aufgebrochen

Lengerich (ots) - Am Dienstagmorgen (05.03.) ist es gegen 06.45 Uhr auf der Ringeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-jähriger Mann aus Lengerich fuhr mit seinem BMW auf der Ringeler Straße in Fahrtrichtung Lengerich. Hinter ihm fuhren weitere Fahrzeuge. In Höhe des Sperberwegs wollte der Lengericher nach links in diesen abbiegen. Ein 62-jähriger Lienener, der als dritter Wagen hinter dem BMW ...

mehr