PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zur heutigen Pressemeldung: +++ Zwei Verletzte nach Arbeitsunfall +++

Hofheim (ots)

Zwei Verletzte nach Arbeitsunfall,

Flörsheim, Wicker, Klingfloßstraße, Dienstag, 12.03.2024, 10.30 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Wicker kam es am heutigen Dienstag gegen 10.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei dem zwei Mitarbeiter einer Firma verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in einem Wohnhaus in der Klingfloßstraße bei Reinigungsarbeiten eines Heizöltanks zu einer Verpuffung. Aufgrund der erforderlichen Rettungsmaßnahmen waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt. Darüber hinaus war auch das Amt für Arbeitsschutz vor Ort. Ein 25-jähriger Verletzter musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, ein 58 Jahre alter Mann wurde zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Kenntnisstand entstand kein Gebäudeschaden, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Polizeilicherseits wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die genauen Umstände des Vorfalls bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt weiterer Ermittlungen.

