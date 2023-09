Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (22.09.-28.09.2023) sind in Oberhausen vier Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

In einem Fall gelangte der Einbrecher über die frei zugängliche Hofzufahrt auf die Gebäuderückseite. Hier machte er sich an den Fenstern einer Erdgeschosswohnung zu schaffen. Glücklicherweise scheiterte der Versuch - der Einbrecher brach den Versuch ab.

In der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und KOD, auf der Marktstraße 47-49, bieten unsere Polizeiexperten die gesamte Palette polizeilicher Beratung an. Das kostenfreie Angebot der technischen Prävention zur Sicherung der eigenen 4-Wände wurde am neuen Standort um die integrierte Ausstellung "Sicherheit erleben" erweitert.

Auch wenn die Einbrecherbanden in den vergangenen Monaten einen großen Bogen um unsere Stadt gemacht haben, nutzen sie jetzt wieder die früh einsetzende und lang anhaltende dunkle Tageszeit für ihre kriminellen Machenschaften.

## teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

## sichern Sie Ihre 4-Wände und

## lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

