Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.01.2024

Goslar (ots)

Goslar-Diebstahl eines E-Bikes

Am 05.01.2024, in der Zeit von 06:00-14:20 Uhr, kam es auf dem Gelände der Asklepios Klinik in Goslar zu einem Diebstahl eines sogenannten E-Bikes. Das Pedelec der Marke Ghost befand sich, mit einem Kettenschloss gesichert, abgestellt an einem Fahrradständer auf dem Klinikgelände. Eine zurzeit unbekannte Person durchtrennte vermutlich das Kettenschloss und entwendete das E-Bike. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro. Beobachtungen oder Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Langelsheim- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 05.01.2024, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Langelsheim, in der Straße "Am Haarkamp", ein roter Volvo beschädigt. Dieser befand sich, ordnungsgemäß abgeparkt, am Straßenrand der genannten Örtlichkeit. Der zurzeit unbekannte Verursacher, streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den abgeparkten PKW und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Unfallbeteiligung feststellen zu lassen. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Hinweise zum verursachenden PKW nimmt die Polizei Langelsheim unter der Telefonnummer (05326) 97878-0 entgegen.

