Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen Am 02.01.2024, 13.30-16.00 Uhr, war in Braunlage, Im Wiesengrund 4, ein silbergrauer Pkw Opel Corsa mit OS-Zulassung abgestellt. Während der Abstellzeit wurde der Pkw mittig an der Frontpartie durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Fremdschaden beträgt ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Braunlage unter 05520-93260. Jo. ...

