Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall L501 mit umgestürzten Baum auf der Fahrbahn:

Am 03.01.2024 gegen 01:40 Uhr befuhr die Unfallbeteiligte die L501 aus Oker kommend in Richtung Bad Harzburg. Unmittelbar vor der Unfallbeteiligten stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Unfallbeteiligte konnte eine Kollision mit dem Baum nicht verhindern. Die Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug.

