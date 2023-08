Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: 58-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Godesberg ist am vergangenen Freitag (11.08.2023) ein 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit gegen 14:10 Uhr war der Radfahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Bonner Straße in Fahrtrichtung Mehlem unterwegs, als ein bislang unbekannter Jugendlicher plötzlich und unvermittelt vor sein Fahrrad sprang. Der 58-Jährige konnte in der Situation nicht mehr ausweichen bzw. rechtzeitig bremsen, stieß mit dem Fußgänger zusammen und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur Stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der jugendliche Fußgänger, zu dem keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen, entfernte sich vom Unfallort.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei zu melden. Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail vk2.bonn@polizei.nrw.de.

