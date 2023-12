Polizei Hagen

POL-HA: Mann versucht auf Fahrrad vor Polizei zu flüchten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Iserlohner Straße versuchte ein 27-Jähriger am Mittwoch (27.12.) mit seinem Rad vor der Polizei zu flüchten. Um 2.20 Uhr sah eine Streifenwagenbesatzung den Hagener mit seinem Fahrrad. Er fuhr ohne Beleuchtung und immer wieder quer über beide Fahrstreifen, hierbei geriet er auch mehrfach in den Gegenverkehr. Danach fuhr der Mann quer in den Einmündungsbereich der Iserlohner Straße ein und reagierte nicht auf den abbiegenden Streifenwagen. Erst nach dem betätigen der Hupe und einem starken Abbremsen reagierte er verzögert mit einer Bremsung. Als der 27-Jährige die Polizei bemerkte, versuchte er zu flüchten. Er fuhr in den Lennepark und ignorierte die mehrfache Ansprache über die Außenlautsprecher des Einsatzfahrzeugs, welches ihm folgte. Die Polizisten versperrten dem Hagener im weiteren Verlauf den Weg und zwangen ihn so, anzuhalten. Der Radfahrer gab an den Streifenwagen nicht wahrgenommen zu haben, da er Musik gehört habe. Auch im Lennepark habe er den direkt hinter ihm fahrenden Streifenwagen mit eingeschalteten Scheinwerfern nicht wahrgenommen. Die Beamten führten eine freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Testgerät zeigte über 0,4 Promille an. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, sodass der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (arn)

