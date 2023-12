Polizei Hagen

POL-HA: Vandalismus in Boelerheide

Hagen (ots)

In der Nacht vom 23.12.2023 auf den 24.12.2023 kam es im Stadtteil Boelerheide im Dr. Lammert-Weg und Umgebung zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Die Polizei konnte vor Ort mindestens 14 beschädigte Fahrzeuge feststellen, die mittels eines scharfkantigen Gegenstandes zerkratzt wurden. Die Besitzer der Fahrzeuge wurden soweit möglich durch die eingesetzten Beamten informiert. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnten noch keine Angaben zu dem oder den Tätern gemacht werden, die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.(TF)

