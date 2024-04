Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (144/2024) Fassade der Göttinger Tageblatts beschmiert - Staatschutzkommissariat ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Wiesenstraße

Nacht zu Mittwoch, 17. April 2024

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (17.04.24) die Geschäftsstelle des Göttinger Tageblattes an der Göttinger Wiesenstraße mit Farbe beschmiert. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Sachbeschädigung aus. Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprühten die Täter im Laufe der Nacht mit silberner Farbe großflächig die Frage "Warum müsst ihr Hakenkreuze reproduzieren?" auf die zur Straße gerichtete Fensterfront des Redaktionsgebäudes und übersprühten auch mehrere GT-Logos. Zur Höhe des verursachten Gesamtschadens liegen noch keine Informationen vor.

Die Tat könnte ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise im Zusammenhang mit einer am Montag (15.04.24) veröffentlichten Berichterstattung über eine Serie von Hakenkreuzschmierereien in der Nacht zum Sonntag (14.04.24) in der Göttinger Südstadt stehen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5756906).

Die genauen Hintergründe sind aber bislang unbekannt. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Göttinger Tageblatt bereits zweites Mal Ziel

Bereits im November vergangenen Jahres war das Redaktionsgebäude an der Göttinger Wiesenstraße Ziel einer ebenfalls mutmaßlich politisch motivierten Farbattacke geworden. In der Nacht zum 27. 11. hatten Unbekannte u. a. die Parolen "Keine Nazipropaganda", "Kein Forum bieten" und "Faschisten, Bullenschweine" an die Fassade gesprüht (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5658897).

