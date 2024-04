Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2024) Hakenkreuzschmierereien in der Nacht zu Sonntag - 20 Fälle in Göttinger Südstadt, Polizei ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Stettiner Straße und weitere Straßenzüge Nacht zu Sonntag, 14. April 2024

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (14.04.24) in der Göttinger Südstadt Hauswände mit verbotenen Hakenkreuzsymbolen beschmiert. Eine Anwohnerin informierte am Sonntagmorgen die Polizei. Die entsandten Ermittler stellten im Zuge der Tatortaufnahme in der Lotzestraße, der Stettiner Straße, dem Schneidermühler Weg und im Pommerneck an insgesamt 20 Hauswänden sowie auch Garagen die in roter Farbe verübten Schmierereien fest. Die Größe der Hakenkreuze variierte zwischen 50 mal 50 und 150 mal 150 cm.

Zur Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nichts gesagt werden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei Göttingen hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell