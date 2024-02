LPI-NDH: Diebe am Ammerberg in Nordhausen unterwegs

Bischofferode (ots) - In der Zeit von Donnerstag, dem 22.02.2024, 20:00 Uhr bis zum Freitag, dem 23.02.2024 18:13 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Aufbaustraße in Bischofferode in insgesamt sieben Gärten eingebrochen. In vier Fällen drangen die Täter auch in die Gartenhäuser ein. Aus einem der Gartenhäuser wurde eine Stereoanlage entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

