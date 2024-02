LPI-NDH: Brandfall

Leinefelde (ots) - Am Freitag dem 23.02.204 gegen 20:45 Uhr entwendeten vie bisher unbekannte Täter in Leinefelde in der Bahnhostraße vor dem Kaufland ein, an einem Fahrradständer angeschlossenes blaues Citybike. Einer der Täter durchtrennte mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss. Anschließed entfernten sich die Unbekannten mit dem Rad. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 ...

