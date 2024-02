LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Silberhausen (ots) - Am Freitag dem 23.02.2024 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:29 Uhr drangen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Silberhausen durch Aufhebeln einer Baustellentür in eine Tiefbaufirma ein. Beim Öffnen einer weiteren Tür im Gebäude lösten die unbekannten Täter den Alarm aus. Sie flüchten ohne Beute vom Tatort. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld ...

