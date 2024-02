Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Geld an Betrüger verloren - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am Dienstag berichtete die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen erfolgreichen Trickbetrug in der Rolandstadt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5717682

Nachdem die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen hat, gibt es nun erste Erkenntnisse zu den Tätern.

Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Geldabholerin um eine kleinere Frau mit dunklen/schwarzen Haaren handelt. Sie hat das Geld am Montag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in einem Wohnblock in der Bochumer Straße von dem Geschädigten entgegengenommen. Anschließend ging die Frau mit dem Bargeld die Bochumer Straße in Richtung Bahnhof/Innenstadt auf dem Gehweg linksseitig (Richtung Zorge) entlang. Möglicherweise ist sie im Bereich der Bochumer Straße in ein Auto gestiegen. Es ist anzunehmen, dass an das Fahrzeug kein örtliches Kennzeichen angebracht war.

Die Kriminalpolizei Nordhausen such nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Wem ist zur Tatzeit eine Frau zu der o.g. Beschreibung in der Bochumer Straße aufgefallen? Wurde gegebenenfalls eine Übergabe von einer größeren Menge Bargeld einer solchen Frau an eine andere Person beobachtet? Können Angaben gemacht werden, ob eine solche Frau in ein Fahrzeug eingestiegen ist? Wenn ja, können Hinweise zum Fahrzeug gegeben werden?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0045270

