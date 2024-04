POL-GÖ: (140/2024) Pressemitteilung der Stadt Göttingen/Einladung zur Pressekonferenz anlässlich einer Ortsbegehung des Gebäudekomplexes Groner Landstraße 9

Göttingen (ots) - Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den AS Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg Dienstag, 9. April 2024, gegen 01.20 Uhr BOVENDEN (jk) - Auf der A 7 in Richtung Hannover ist es Dienstagnacht (09.04.23) zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. In das Geschehen waren mehrere LKW ...

mehr