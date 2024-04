Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (139/2024) Vollsperrung nach Unfällen mit LKW auf A 7 - Fahrer unverletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den AS Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg Dienstag, 9. April 2024, gegen 01.20 Uhr

BOVENDEN (jk) - Auf der A 7 in Richtung Hannover ist es Dienstagnacht (09.04.23) zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. In das Geschehen waren mehrere LKW involviert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Den Informationen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, hatte gegen 01.20 Uhr ein in Richtung Hannover fahrender Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe des Parkplatzes Leineholz einen verkehrswidrig auf der Einfädelungsspur parkenden anderen LKW gestreift. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Sie mussten in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Ein nachfolgender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen das Heck des einen Sattelzuges und fuhr über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile. An der Unfallstelle traten Betriebsstoffe aus. Es bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende es zu einem weiteren Auffahrunfall mit ebenfalls zwei beteiligten LKW kam.

Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Hannover ab der AS Göttingen-Nord voll gesperrt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der aufgestaute Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell