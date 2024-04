Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Küchenbrand in der Lindenstraße

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen kurz nach 18 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße zu einem Brand in der Küche einer Wohnung. Bewohner verständigten die Rettungskräfte sowie weitere Bewohner. Polizeibeamte betraten den Brandort, nachdem die Feuerwehr ihre Maßnahmen abgeschlossen hatte. Die Umstände vor Ort deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt eines Haushaltsgeräts als Brandursache anzunehmen ist. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brand griff von der Küche nicht auf andere Räume über. Nach erster Einschätzung liegt der Sachschaden bei ca. 20.000 Euro.

