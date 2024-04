Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Bauchtasche auf Frühjahrsmesse

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr setzte sich ein 26-Jähriger auf der Frühjahrsmesse im Bereich der Boxautos hin, um etwas zu essen. Dabei legte er seine graue Bauchtasche neben sich ab. Unbekannte Täter entwendeten die Tasche in einem unbeobachteten Moment samt des darin befindlichen silbernen Iphone 11 Pro Max. Weiterhin hatte sich ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag in der Tasche befunden. Der 26-Jährige zeigte den Diebstahl am Donnerstag an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

