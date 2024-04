POL-PDLU: Frankenthal - Zweiter Kontrolltag der Fahrradstreife

Speyer (ots) - Am Mittwochmittag, kurz vor 14 Uhr fuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße und musste kurzzeitig anhalten. In diesem Moment parkte ein unbekannter PKW aus einem Parkplatz rückwärts aus und touchierte den PKW der 59-Jährigen an der Heckstoßstange. Anschließend fuhr der unbekannte PKW weiter, ...

