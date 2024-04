POL-PDLU: Birkenheide - Sachbeschädigung mittels Feuer

Birkenheide (ots) - Am Abend des 03.04.2024, gegen 22:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen Hochsitz in der Nähe des Tierparks Birkenheide in Brand zu setzen. Hierbei wurde durch diese im Inneren des Hochsitzes vermutlich Benzin als Brandbeschleuniger ausgegossen und versucht es zu entzünden. Glücklicherweise entfachte sich das Feuer nicht gänzlich, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR entstand. ...

mehr