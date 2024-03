Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Pkw im Wasser gelandet

Rheinmünster (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 23 Uhr, fuhr ein junger Fahrer (19 Jahre) mit seinem Pkw Ford auf der L 85 von Greffern Richtung Rhein. Nach der scharfen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw stürzte in den dortigen Bach. Bis zu den Scheiben war der Pkw im Wasser und wurde noch ein Stück abgetrieben. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des Pkw wurde ein Bagger eingesetzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 EUR. Die Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeireviers Bühl geführt.

