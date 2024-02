POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lennestadt (ots) - Aus einem Snackautomat in der Straße "Freiheit" in Bilstein haben unbekannte Täter am Sonntag (25. Februar) zwischen 21:40 Uhr und 22:25 Uhr mehrere Lebensmittel entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten zunächst den Automaten, um so an die darin enthaltene Ware zu gelangen. Der Wert der entwendeten Lebensmittel lag bei rund 50 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem ...

mehr