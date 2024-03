Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Frontalkollision

Offenburg (ots)

Zwei schwerverletzte Verkehrsteilnehmer waren nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmittag in der Durbacher Straße zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Volkswagen gegen 13.30 Uhr in Richtung Moltke Straße unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Kia eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers kollidierte. Ein Fahrzeuginsasse des Kia musste durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor ebenfalls angerückte Helfer des Rettungsdienstes mit der medizinischen Versorgung beginnen konnten. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher trug nach derzeitigem Sachstand schwere Blessuren davon. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine genaueren Informationen vor.

