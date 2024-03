Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Offenburg, Baden-Baden (ots)

Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen führten am gestrigen Donnerstag zur Festnahme und anschließender Haft. Gegen den Tatverdächtigen war zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Materials eingeleitet worden. Im Rahmen dieser Ermittlungen ergab sich ein dringender Verdacht wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, kinderpornografisches Material selbst hergestellt zu haben. Diese Taten stehen nicht im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit. Durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erwirkt. Er konnte von Einsatzkräften der Berliner Polizei festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Anzahl der Opfer und Feststellung deren Identität ist Ziel weiterer Ermittlungen. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

