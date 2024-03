Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19 Uhr in einem Kleidungsgeschäft in der Marlener Straße zu einem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl. Zwei der drei Diebe konnten von einer Mitarbeiterin beim Ladendiebstahl auf frischer Tat beobachtet werden. Ein bislang namentlich unbekannter Mann konnte daraufhin flüchten. Eine 52-jährige Frau wurde von den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg kontrolliert. Das Diebesgut wurde sichergestellt .Nach Sichtung der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte eine dritte Tatverdächtige festgestellt werden. Die Höhe des Diebstahlsschaden ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

